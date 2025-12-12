Weihnachtsgeschenke online gekauft? Verbraucherzentrale warnt vor Problemen

Der Geschenkekauf im Internet boomt – doch pünktlich zum Weihnachtsendspurt schlagen Hamburgs Verbraucherschützer Alarm. Immer mehr Kunden melden sich bei der Verbraucherzentrale, weil Händler angeblich Rücksendungen nie erhalten hätten oder behaupten, Pakete seien unvollständig angekommen. Für Betroffene kann das teuer werden.

Die Verbraucherzentrale stellt klar: Beim Widerruf tragen Händler das Risiko des Transports. Geht ein Paket unterwegs verloren, muss der Kaufpreis erstattet werden. „Die Rechtslage ist eindeutig. Verbraucherinnen und Verbraucher sind in solchen Fällen nicht zahlungspflichtig“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Allerdings liegt der Beweis für die Rücksendung beim Käufer – und hier passieren laut den Expertinnen und Experten viele Fehler. Ein normaler Paketbeleg reicht nicht immer aus, wenn später gestritten wird, was genau im Paket lag.

Geschenke online kaufen: Retouren sorgfältig dokumentieren

Um Ärger zu vermeiden, sollten Kundinnen und Kunden besonders sorgfältig vorgehen, vor allem bei teuren Artikeln oder größeren Bestellungen. Rehbergs Tipp: „Am besten packt man die Rücksendung im Beisein einer zweiten Person ein.“ Noch besser: gemeinsam zur Paketabgabe gehen. Fotos oder kurze Videos vom Inhalt können zusätzlich helfen, im Zweifel zu beweisen, dass alles korrekt zurückgeschickt wurde.

Bei Problemen rund um Kauf, Umtausch oder Rückgabe bietet die Verbraucherzentrale Hamburg hier Unterstützung an.

Die Verbraucherschützer erinnern außerdem daran, dass Online-Shopping enorme Mengen an Verpackungsmaterial und Transportfahrten erzeugt. Wer umweltfreundlich einkaufen möchte, sollte daher bewusster bestellen: Retouren vermeiden, mehrere Artikel in einer Lieferung bündeln, auf Expressversand verzichten – oder gleich im Laden vor Ort kaufen. (mp)