Promis als Kellner: Besondere Weihnachtsfeier für Obdachlose in Hamburg

Unter dem Motto „Mehr als eine warme Mahlzeit“ konnten am Dienstagabend wieder rund 460 Obdachlose und weitere bedürftige Hamburger eine ganz besondere Weihnachtsfeier in der Fischauktionshalle feiern. Dabei griffen zahlreiche prominente Hamburger selbst zur Schürze.

Weiße Tischdecken und große Kerzenständer schmückten die zahlreichen Tische, die in der Fischauktionshalle aufgereiht standen. Bereits zum 14. Mal veranstaltete der Friends-Cup-Förderverein am Dienstagabend einen Weihnachtsabend für obdachlose und bedürftige Menschen.

Weihnachtsfeier für 460 bedürftige Hamburger

40 prominente Hamburger servierten gemeinsam mit 100 weiteren Ehrenamtlichen ein Drei-Gänge-Menü – darunter waren Schauspielerin Andrea Lüdke, Sänger Johannes Oerding, Ex-Fußballnationalspieler Thomas Helmer und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). „Besonders heute möchte ich unseren Gästen zeigen: Ihr gehört zu Hamburg, und ihr seid nicht allein“, so die Grünen-Politikerin.

Rund 460 obdachlose und hilfsbedürftige Menschen waren bei dem Weihnachtsabend „Mehr als eine warme Mahlzeit“ dabei. Friendscup Rund 460 obdachlose und hilfsbedürftige Menschen waren bei dem Weihnachtsabend „Mehr als eine warme Mahlzeit“ dabei.

Dieses Jahr zum ersten Mal dabei waren unter anderem die Mitglieder der Band Lord of the Lost, Bruno Labbadia, Dana Schweiger und HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Sie alle durften ihr Geschick als Kellner unter Beweis stellen und servierten ein Menü mit Selleriesüppchen und Kräuter-Poularde mit Backpflaume und Rotkohl. Ein karamelliges Weihnachtstörtchen sorgte für den süßen Abschluss. Beim Essen konnten die Gäste einem Showprogramm mit dem Hamburger Gospel Train, dem Chor Vorstadtwibes und Auftritten von Peter Sebastian & Friends sowie Sänger Pascal Krieger lauschen.

Gäste über soziale Einrichtungen eingeladen

Die Gäste werden über soziale Einrichtungen wie den DRK-Obdachlosenbus, Hinz & Kunzt und zahlreiche Beratungsstellen eingeladen. Neben Menschen ohne Obdach kommen auch viele Senioren, die von Altersarmut betroffen sind, sowie erstmals mehrere bedürftige Familien.

Dabei betont Christine Luttkau vom Friends-Cup-Förderverein: „Ohne Spenden und ohne Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit zu schenken, könnten wir dieses Fest nicht durchführen. Unser Dank gilt allen, die sich engagieren – und wir hoffen sehr, dass wir diese besondere Tradition auch im nächsten Jahr fortsetzen können.“ (mp)