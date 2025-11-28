mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Weihnachtsbäckerei auf der Alster: Kinder können bis zum 23. Dezember 2025 an Bord der Schiffe Kekse backen, Theatervorstellungen und Märchen besuchen oder sich schminken lassen.

Weihnachtsbäckerei auf der Alster: Kinder können bis zum 23. Dezember 2025 an Bord der Schiffe Kekse backen, Theatervorstellungen und Märchen besuchen oder sich schminken lassen. Foto: Marcus Brandt/dpa

  • Hamburg-Neustadt

Weihnachtsbäckerei auf Hamburger Märchenschiffen startet

kommentar icon
arrow down

Gemeinsam mit Liedermacher Rolf Zuckowski und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) haben Kinder auf den Hamburger Märchenschiffen am Jungfernstieg die ersten Kekse gebacken. Dabei gab Zuckowski seinen Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ zum Besten und sang mit den Mädchen und Jungen. 

Die Hamburger Märchenschiffe laden bis zum 23. Dezember direkt am Jungfernstieg zum Keksebacken, Theatererleben, Kinderschminken und Kaffeetrinken ein.

Weihnachtsbäckerei: 9000 Hamburger Kinder dabei

Auch 2025 werden wieder mehr als 9000 kleine Bäcker und Bäckerinnen mehr als 5000 Kilogramm Teig, Zucker und Schokostreusel zu köstlichem Kleingebäck formen – und jeder darf eine persönliche Backschürze und -mütze mit nach Hause nehmen, wie die Veranstalter bekanntgaben.

Das könnte Sie auch interessieren: Diebische Putzfrauen-Masche: Wie kann man sich schützen?

Für die Schiffe müssen Tickets gekauft werden. Die auf der Binnenalster am Jungfernstieg liegenden Alsterdampfer sind an allen Tagen, allerdings mit verschiedenen Öffnungszeiten, geöffnet. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test