Weihnachtsbäckerei auf Hamburger Märchenschiffen startet

Gemeinsam mit Liedermacher Rolf Zuckowski und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) haben Kinder auf den Hamburger Märchenschiffen am Jungfernstieg die ersten Kekse gebacken. Dabei gab Zuckowski seinen Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ zum Besten und sang mit den Mädchen und Jungen.

Die Hamburger Märchenschiffe laden bis zum 23. Dezember direkt am Jungfernstieg zum Keksebacken, Theatererleben, Kinderschminken und Kaffeetrinken ein.

Weihnachtsbäckerei: 9000 Hamburger Kinder dabei

Auch 2025 werden wieder mehr als 9000 kleine Bäcker und Bäckerinnen mehr als 5000 Kilogramm Teig, Zucker und Schokostreusel zu köstlichem Kleingebäck formen – und jeder darf eine persönliche Backschürze und -mütze mit nach Hause nehmen, wie die Veranstalter bekanntgaben.

Das könnte Sie auch interessieren: Diebische Putzfrauen-Masche: Wie kann man sich schützen?

Für die Schiffe müssen Tickets gekauft werden. Die auf der Binnenalster am Jungfernstieg liegenden Alsterdampfer sind an allen Tagen, allerdings mit verschiedenen Öffnungszeiten, geöffnet. (dpa)