Meike Becker (mit „Geschenk“), Judith Ludwig (2.v.r.) und ihre Nachbarn „feiern“ am Samstag fünf Jahre Baustelle.

Meike Becker (mit „Geschenk“), Jeannine Kaessler (2.v.r.) und ihre Nachbarn haben erst im Oktober 2025 fünf Jahre Baustelle im Friedrich-Ebert-Hof in Ottensen „gefeiert“. Foto: Florian Quandt

paidWeihnachten ohne Heizung und Warmwasser: der Pannen-Block der SAGA

Für etwa 300 Ottenser Familien war der Heiligabend in diesem Jahr gar nicht still und besinnlich, sondern in erster Linie kalt: Der Friedrich-Ebert-Hof, seit fünf Jahren eine einzige Dauerbaustelle, war ausgerechnet zum 24., 25. und 26. Dezember bei Außentemperaturen von bis zu -5 Grad ohne Heizung und Warmwasser – und die verantwortliche Saga nicht zu erreichen. Die Nachbarn sind stinksauer, die Saga gibt sich zerknirscht.


