Für etwa 300 Ottenser Familien war der Heiligabend in diesem Jahr gar nicht still und besinnlich, sondern in erster Linie kalt: Der Friedrich-Ebert-Hof, seit fünf Jahren eine einzige Dauerbaustelle, war ausgerechnet zum 24., 25. und 26. Dezember bei Außentemperaturen von bis zu -5 Grad ohne Heizung und Warmwasser – und die verantwortliche Saga nicht zu erreichen. Die Nachbarn sind stinksauer, die Saga gibt sich zerknirscht.





