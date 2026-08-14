Die Bahn bekommt die defekte Weiche in Eidelstedt weiter nicht in den Griff. Pendler brauchen auf der Strecke weiterhin starke Nerven.

Die Probleme auf der Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg halten an. Auch am Freitag gibt es bei den Regionalexpress-Linien RE6, RE7 und RE70 wieder Ausfälle und Einschränkungen.

Auch am Freitag ist der Regionalverkehr auf der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Hamburg und Elmshorn erneut eingeschränkt. Grund ist weiterhin eine defekte Weiche in Hamburg-Eidelstedt.

Pendlerstrecke nach Elmshorn weiterhin eingeschränkt

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Betroffen sind vor allem die Regionalexpress-Linien RE6, RE7 und RE70. Fahrgäste müssen sich erneut auf Ausfälle, Umstiege und längere Fahrzeiten einstellen.

Laut Informationen der Deutschen Bahn sollen die Einschränkungen am Freitag noch bis in den späten Vormittag andauern. Fahrgäste sollten sich deshalb vor Fahrtantritt über ihre aktuelle Verbindung informieren. (rei)