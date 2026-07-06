Ein Easyjet-Flug musste am Montagmittag außerplanmäßig in Hamburg landen. Was der Grund für die Zwischenlandung war.

Eine Maschine der Airline „EasyJet“ musste am Montagmittag auf dem Flug von Kopenhagen nach Amsterdam überraschend in Hamburg notlanden.

Laut einer Sprecherin des Flughafens habe es an Bord technische Probleme gegeben. Nach MOPO-Informationen soll es konkret zu Unstimmigkeiten bei den Instrumenten gekommen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Seit Jahren wird gebaut: Der Pannen-Tunnel, der gefühlt niemals fertig wird

Es sei aber alles gut gegangen, so die Sprecherin. Für die Passagiere kam es dadurch zu einer ungeplanten Zwischenlandung. Auch die Flughafenfeuerwehr war vor Ort. (mp)