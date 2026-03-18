„Wegen Tauben vor Gericht“: Malte Zierden zieht nach Zirkus-Eklat Bilanz

Mit einem TikTok-Video über die „Tauben-Zaubertricks“ beim größten Weihnachtszirkus der Welt hat der Hamburger Tierschutz-Influencer Malte Zierden vor einigen Wochen viel Wirbel ausgelöst. Darin prangerte er das Leiden der Vögel an. Die Folge: Der Zirkus strich die Nummer aus dem Programm und verkündete kurz darauf sogar, künftig ganz auf Tiere zu verzichten. In seinem neuesten Video zieht Zierden nun Bilanz – und erzählt von einem Rechtsstreit, der ihn nach eigenen Worten an seine Grenzen brachte.

Bekannt wurde Malte Zierden vor allem durch die Straßentaube „Oßkar“, die auf dem vollständig eingerichteten Fenstersims seines Zuhauses lebte. Doch Zierden ist längst mehr als nur „der Mann mit der Taube“. Seine Videos über Tierleid erreichen ein Millionenpublikum und lösen immer wieder starke Reaktionen aus. Besonders sein Video über den „Weltweihnachtscircus Stuttgart“ sorgte für Aufsehen: Darin beschreibt Zierden, wie der Zauberer auf scheinbar „magische“ Weise wehrlose Jungtauben verschwinden und wieder auftauchen lässt. Die Tiere würden schon vor Beginn der Show in kleinen Taschen unter der Jacke des Magiers festgehalten und gewaltsam an einem dünnen Band herausgezogen.

Nach Veröffentlichung des Videos erklärte der Zirkus auf Instagram, dass das Veterinäramt der Stadt Stuttgart keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz festgestellt habe. Dennoch entschied man sich „nach reiflicher Überlegung“, die Nummer des Zauberkünstlers aus dem Programm zu nehmen. Wörtlich hieß es: „Der Weltweihnachtscircus Stuttgart ist ein Fest der Freude und des gemeinsamen Circusgenusses, den wir allen Besucher:innen garantieren wollen.“ Außerdem wolle man den Künstler schützen, der seit Tagen erheblichen Anfeindungen ausgesetzt sei.

„Man hat mich vor Gericht gezogen. Wegen Tauben“

In seinem neuen Video berichtet Zierden nun von den juristischen Folgen: „Okay. Es ist offiziell. Man hat mich vor Gericht gezogen. Wegen Tauben.“ Zunächst erhielt er eine Abmahnung mit der Aufforderung, 170.000 Euro zu zahlen, das Video zu löschen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben und sich öffentlich zu entschuldigen. Zierden lehnte ab, und der Fall ging schließlich vor Gericht.

Dort habe er, so schildert es der Influencer, in wesentlichen Punkten Recht bekommen. Das Gericht habe „so gut wie alles zurückgewiesen“. Es sei also gerade nicht gelungen, ihm grundsätzlich zu verbieten, das Nutzen von Tauben in solchen Shows scharf zu kritisieren, Missstände anzuprangern oder die Tiere als Leidtragende einer Unterhaltungsnummer darzustellen. Für Zierden ist das ein Erfolg – nicht nur persönlich, sondern vor allem im Sinne des Tierschutzes.

Fast noch stärker als der juristische Erfolg wirkt in seinem Video die Angst, die Zierden empfand. Es sei die erste Klage gewesen, die er seit Beginn seiner öffentlichen Arbeit zu Tierschutzthemen erhalten habe. „Ich hatte verdammt Angst“, gesteht Zierden.

Schwere Vorwürfe gegen Behörden und Medien

Zierden erhebt im Video schwere Vorwürfe gegen Stuttgarter Behörden und Teile der Medien. Seiner Darstellung nach wurde die Debatte nach Veröffentlichung seines ersten Videos völlig umgelenkt: Statt über das Leid der Tauben zu sprechen, sei behauptet worden, die Aufnahmen seien manipuliert, und der Magier sei zum Opfer stilisiert worden – der Tierschutz geriet aus seiner Sicht in den Hintergrund.

Besonders empört zeigt sich Zierden über eine Aussage aus dem gerichtlichen Umfeld. Nach seinen Angaben habe eine Mitarbeiterin des Stuttgarter Ordnungsamtes vor Gericht erklärt: „Wenn es den Tauben schlecht gehen würde, dann würden sie doch nicht auf die Hand des Magiers zurückfliegen.“ Eine Verhaltenspsychologin und eine Tierärztin widersprechen dieser Darstellung jedoch. Die Rückkehr der Tiere sei weder ein Beweis für Vertrauen noch ein Beleg dafür, dass kein Leid vorliege. Stress und Belastung seien aus fachlicher Sicht keineswegs auszuschließen.

Für Zierden geht es um mehr als einen Zaubertrick

Im Kern stellt Zierden eine grundsätzliche Frage: Dürfen Tiere überhaupt für Unterhaltungszwecke eingesetzt werden? Seine Antwort ist eindeutig: Nein. In seinem Video beschreibt er die Tauben als Lebewesen, die in eine Zwangssituation auf eine Bühne gebracht würden, „auf der sie niemals sein wollten“. Es gehe also nicht nur um einen Zaubertrick, sondern um kleine Tiere, die keine Stimme haben und auf Menschen angewiesen sind, die für sie eintreten.

Zierden räumt im Video aber auch einen Fehler ein. Eine Detailaussage aus seinem früheren Video sei juristisch angreifbar gewesen. Damals habe er gesagt, ein Band sei an den Beinen der Tauben befestigt gewesen. Dies sei jedoch nicht an den Beinen, sondern im Brustbereich angebracht gewesen. Diese Korrektur, sagt er, sei keine Frage der Meinung, sondern eine Tatsachenfrage. An seiner grundsätzlichen Kritik ändere das nichts.

Zierden betont, dass es ihm nicht um den einzelnen Magier geht. Das eigentliche Problem sei ein System, in dem solche Praktiken geduldet, beklatscht und als harmlose Unterhaltung angesehen werden.

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Am Ende nutzt Zierden die Geschichte auch als Beleg dafür, dass öffentlicher Druck Wirkung zeigt: Viele Menschen hätten sich lautstark dagegen ausgesprochen – und genau das habe etwas bewirkt. Sein Appell ist klar: Nicht aufhören, nicht wegschauen und nicht still bleiben, wenn Tiere für Unterhaltung missbraucht werden. „Muss man Tieren das wirklich antun?“, fragt er abschließend.