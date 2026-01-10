Wegen Schnee und Eis: Restaurant bietet ungewöhnlichen Service für die Gäste an

Eisiger Wind, Schnee, rutschige Gehwege: Viele Menschen meiden bei diesem Wetter jeden unnötigen Gang nach draußen. Ihren Restaurantbesuch sagen einige da lieber ab. Um gegenzusteuern, hatten Gastronomen aus Tornesch (Kreis Pinneberg) jetzt eine ungewöhnliche Idee.

„Auch bei Unwetter sind wir für Sie da“, schreibt das Team des Restaurants „Himara“ aus Tornesch (Norderstraße 60c) auf Instagram. „In Tornesch, Heidgraben und Uetersen holen wir Sie ab und bringen Sie nach Ihrem Dinner wieder nach Hause“. Dieser kostenlose Service sei pro Fahrt für vier Personen möglich. Es reiche ein Anruf.

„Wir hatten die Idee, weil bei uns viele Tische wegen des Wetters abgesagt wurden“, sagt Geschäftsführer Burim Gashi (40) zur MOPO. „Wir leben schließlich davon, dass die Gäste uns gut gesonnen sind und wir ein Vertrauensverhältnis haben.“ Die Aktion sei am Freitag gut angenommen worden und gelte auch heute am Samstag noch.

Wegen des Winter-Wetters: Restaurant bietet Fahrservice für Gäste an

Auf Social Media sind die Reaktionen positiv: „Wie stark ist das denn?“, heißt es in den Kommentaren. Oder auch: „Deswegen lieben wir euch“.

Das könnte Sie auch interessieren: Burger-Upgrade fürs Einkaufscenter: McDonald’s ist weg – das kommt jetzt

Im „Himara“ gibt es mediterrane Küche aus regionalen Zutaten. Auf der Karte stehen Grillgerichte, Fisch, Pasta und vegetarische Speisen (Hauptgerichte ab 16 Euro) – und Weine, die die Inhaber mit deutschen Winzern gemeinsam kreiert haben. (sir)