Wegen Orkan: Kreuzfahrt-Weltreise startet nicht mehr in Hamburg

Eigentlich sollte es am Freitag in Hamburg losgehen: Mit Hunderten Fahrgästen an Bord wollte das Kreuzfahrtschiff MS „Hamburg“ von der Hansestadt aus seine große Weltreise starten. Doch eine Orkanwarnung sorgte für eine kurzfristige Planänderung.

Silvesterfeier in Rio de Janeiro, dann über die Antarktis bis hin zu den Seychellen: Vor den bis zu 400 Passagieren der MS „Hamburg“ liegt die „Reise ihres Lebens“, verspricht der Hamburger Veranstalter Plantours. 133 Tage ist das Kreuzfahrtschiff unterwegs und bereist dabei vier Kontinente. Erst am 17. April 2026 werden Passagiere und Crew wieder in Hamburg zurückerwartet.

Wellenhöhe von bis zu zehn Metern erwartet

Doch noch bevor die Kreuzfahrt starten konnte, machte das Wetter Probleme: „Die aktuelle Wettervorhersage für die Biskaya sieht einen Orkan und im Extremfall Wellenhöhe von zehn Metern voraus“, erklärt Plantours-Geschäftsführer Oliver Streuber. Der Golf von Biskaya liegt an der Atlantikküste zwischen Frankreich und Spanien. Diesen Bedingungen wolle der Veranstalter weder Passagiere noch Besatzung aussetzen. Daher wurde der Starthafen der MS „Hamburg“ nun von Hamburg nach Genua verlegt.

Damit die Reise wie geplant ab Freitag beginnen kann, hat Plantours zwei Sonderflüge ab Hamburg sowie alternativ eine Busanreise mit Zwischenübernachtung organisiert. Die Kosten übernimmt der Veranstalter. Alle gebuchten Passagiere hätten dieses kurzfristig organisierte Anreisepaket angenommen. Durch die Änderung der Reiseroute fährt die MS „Hamburg“ nun sieben weitere Häfen in Nizza, Sète, Palamos, Valencia, Cádiz, Portimão und auf Lanzarote an.

Ab den Kanarischen Inseln kehrt das Schiff dann aber auf die geplante Route zurück – mit Stationen in Rio de Janeiro, Kap Hoorn, Südafrika, Südgeorgien, Mauritius, Madagaskar und den Seychellen. (mwi)