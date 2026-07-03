Die Verbindung war vor rund zwei Jahren aufgenommen worden. Wann es wieder nonstop nach Katar geht.

Der Flughafen Hamburg stellt die Direktflüge von Qatar Airways zwischen Hamburg und Doha ein. (Symbolbild) picture alliance / Sipa USA | AllShotLive

Direktflüge von Qatar Airways zwischen Hamburg und dem Drehkreuz Doha in Katar sind vorerst eingestellt worden. Das gab der Hamburger Flughafen auf Anfrage bekannt. Eine Stellungnahme der Fluggesellschaft lag zunächst nicht vor.

Zuvor berichtete das „Abendblatt“. Der Helmut-Schmidt-Airport verwies auf eine „Unsicherheit im Geschäftsumfeld“ der Airline. Nach dem Medienbericht war die Verbindung schon nach Ausbruch des Iran-Kriegs ausgesetzt worden. Während des Konflikts war der Luftraum Katars zeitweise gesperrt.

Flüge von Hamburg nach Doha: Wiederaufnahme noch unklar

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Der Airport teilte weiter mit, der Flughafen stehe im Austausch mit der Airline. Qatar Airways halte eine spätere Wiederaufnahme offen.

Die Verbindung war vor rund zwei Jahren aufgenommen worden. Angekündigt waren tägliche Flüge. Flughafen-Geschäftsführer Christian Kunsch sagte damals, die Verbindung werde Hamburgs Anbindung ungemein erhöhen. (dpa/js)