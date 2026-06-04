„Sehr traurig“: Aus für das Jugendhaus St. Pauli – das ist der Grund

Eine Kindheit auf St. Pauli – das ist je nach Viertel noch immer starker Tobak. Umso wichtiger sind für die Kinder und Jugendlichen Orte wie das Jugendhaus der St. Pauli Kirche am Pinnasberg. Doch damit ist es nun vorbei: Die Einrichtung wird geschlossen – aus Geldmangel.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, sagt Pastor Sieghard Wilm. „Doch es ging nicht anders. Unsere finanziellen Mittel sind erschöpft.“

Kein Geld mehr: Jugendhaus St. Pauli wird geschlossen

Hintergrund der leeren Kassen sind vor allem die Kirchenaustritte: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder auf gerade mal 3000 halbiert. Hinzu kommen demografische Entwicklungen, die zu einer Umstrukturierung an der benachbarten Stadtteilschule am Hafen geführt haben: Die Klassen ab Stufe 7 wurden an den Standort in der Neustadt verlegt.

Damit ging dem Jugendhaus St. Pauli die größte Besuchergruppe verloren: die 14- bis 18-Jährigen, die jetzt nach Schulschluss das Nachmittagsangebot des Jugend- und Kulturzentrums JUKZ am Stintfang wahrnehmen. Genau für diese Altersgruppe hatte das zuständige Jugendamt Altona aber die Gelder zur Verfügung gestellt. Sie wurden jetzt gestrichen.

Sieghard Wilm, Pastor der St.-Pauli-Kirche, die zwischen Reeperbahn und Landungsbrücken steht. Marius Röer Sieghard Wilm, Pastor der St.-Pauli-Kirche, die zwischen Reeperbahn und Landungsbrücken steht.

„Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Gespräche hat sich keine Lösung ergeben“, sagt Pastor Wilm. Spätestens zum Ende des Jahres werde man das Jugendhaus schließen müssen. Für die drei Mitarbeiter, die sich um die Kinder und Jugendlichen an fünf Tagen in der Woche zwischen 14 und 19 Uhr gekümmert hatten, würden sozialverträgliche Lösungen gesucht.

Kirchenaustritte und gestrichene Gelder von der Stadt machen den Weiterbetrieb unmöglich

Das Jugendhaus St. Pauli war 1980 gegründet worden und bot ein offenes Angebot mit Spielen, Sport, Kickboxen und Nachhilfe für die Kinder und Jugendlichen. Pro Tag kamen im Durchschnitt 50 bis 70 Heranwachsende. Zuletzt war die Zahl auf 20 Personen pro Tag gesunken.

„Ich habe mich über 20 Jahre um das Haus gekümmert“, sagt Pastor Sieghard Wilm. „Das ist sehr traurig für uns.“ Gleichzeitig sei er froh, dass es in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere Anbieter wie die GWA St. Pauli, den Silbersack und die Silbersack Hood gibt, welche die offene Jugendsozialarbeit auffangen können.

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Mit Blick auf die ganze Stadt macht Pastor Wilm sich dennoch Sorgen: „Der Spardruck ist nicht nur bei uns spürbar. Wir befürchten, dass noch andere Einrichtungen schließen müssen. Das ist nicht gut für die soziale Landschaft in Hamburg.“