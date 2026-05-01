Für viele Menschen ist es eine der schwersten Entscheidungen des Lebens: Welcher Beruf ist der richtige für mich? Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat diese Frage noch schwieriger gemacht. Denn der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch. Zahlreiche Berufe wird es in Zukunft nicht mehr geben. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr junge Menschen statt eines Studiums für eine handwerkliche Ausbildung. Die MOPO hat mit einigen gesprochen.





