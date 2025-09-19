mopo plus logo
Ein Mann mit Rucksack steht vor der Anzeigetafel des Hamburger Flughafens.

Der Flughafen Hamburg empfiehlt Reisenden, ein wachsames Auge auf den Status ihres Fluges zu behalten. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ABBfoto

  • Fuhlsbüttel

Kerosinmangel am Hamburger Flughafen: Flüge fallen aus

Der befürchtete Fall ist eingetreten: Wegen des Kerosin-Lieferengpasses am Hamburger Flughafen sind am Freitag Flüge ausgefallen.

Zwei Mallorca-Flüge vom Ausfall betroffen

Zwei Verbindungen nach Mallorca wurden vom Flugplan genommen – ansonsten hoben alle Maschinen weitgehend wie geplant ab. „Es sind für heute tatsächlich nur zwei Marabu-Flüge nach Mallorca aufgrund des Kerosin-Lieferengpasses gestrichen. Mehr ist uns – Stand jetzt – nicht bekannt“, sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.

Condor-Abflug wurde nach Düsseldorf verlegt

Ein Condor-Abflug nach Hurghada sei zudem nach Düsseldorf verlegt worden. Einige Fluglinien haben den Angaben zufolge Tankstops in ihrem Flugplan eingeplant. Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen laufe weiterhin stabil. 

Die Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen waren zuletzt von einem unvorhergesehenen Kerosin-Lieferengpass seitens der Raffinerie Heide betroffen. Aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ war kein Flugturbinenkraftstoff verfügbar, wie eine Sprecherin der Raffinerie dazu sagte.

Flughafen empfiehlt Blick auf Flug-Informationen

Die Raffinerie habe ihre Lieferungen nun wieder aufgenommen, sagte die Flughafensprecherin weiter. „Über Mengen und Verteilung haben wir als Flughafen keine Information.“

Der Flughafen riet Passagieren dennoch, ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Umbuchungen oder Stornierungen an die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder ihren Reiseveranstalter zu wenden. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
