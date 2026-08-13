Einige Schwimmbäder in Hamburg haben wegen der anhaltenden Hitzewelle länger geöffnet.

Das Bäderland Hamburg reagiert auf das sommerliche Wetter und verlängert die Öffnungszeiten mehrerer Freibäder. Am Freitag öffnen die Sommerfreibäder Osdorfer Born, Marienhöhe und Neugraben eine Stunde früher und schließen eine Stunde später, wie der Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Am Samstag öffnen diese drei Bäder ebenfalls eine Stunde früher. Ob sie am Abend auch länger geöffnet bleiben, wird kurzfristig entschieden und hängt vom Wetter ab.

Das Sommerfreibad Finkenwerder öffnet am Freitag eine Stunde früher. Dort bleibt es ansonsten bei den regulären Öffnungszeiten. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

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Vier Hallenbäder bleiben dagegen geschlossen: Billstedt, Bondenwald, Blankenese und Elbgaustraße. Der Kurs- und Schwimmclubbetrieb findet in den Hallenbädern aber wie geplant statt. (dpa)