Wegen Glassplittern: Kühne ruft Produkt zurück

Die Hamburger Carl Kühne GmbH & Co. ruft ein Produkt bundesweit zurück, nachdem sich darin möglicherweise Fremdkörper befinden könnten.

Wie die Firma in einer Mitteilung vom Freitagabend schreibt, könne „trotz umfangreicher präventiver und IFS-zertifizierter Sicherheitsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Gläsern der Charge „Kühne Rote Bete Scheiben, 720ml im Glas“ (Füllmenge 670 g, Abtropfgewicht 430 g) Glasstücke befinden können“.

Betroffen sind demnach ausschließlich Gläser mit den folgenden Angaben am Rand des Schraubdeckels:

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.12.2028

Codierungen: 15.12.2028 X 0600 TB11 E1 bis 15.12.2028 X 0800 TB11 E1

TB11 E1 bis 15.12.2028 X TB11 E1 z.B. X0600, X0601, X0602 usw. bis X0758, X0759, X0800. Dieses codiert den Herstellzeitpunkt in Stunde und Minute.

Carl Kühne KG/Carl Kühne KG/obs „Kühne Rote Beete in Scheiben“ könnte Glassplitter enthalten. „Kühne Rote Beete in Scheiben“ könnte Glassplitter enthalten.

Carl Kühne KG/Carl Kühne KG/obs „Kühne Rote Beete in Scheiben“ könnte Glassplitter enthalten. „Kühne Rote Beete in Scheiben“ könnte Glassplitter enthalten.

Carl Kühne KG/Carl Kühne KG/obs Diese Bezeichnungen auf dem Rande des Deckels kennzeichnen das Produkt als Teil der betroffenen Charge. Diese Bezeichnungen auf dem Rande des Deckels kennzeichnen das Produkt als Teil der betroffenen Charge.

Andere Codierungen sind nicht betroffen. Kunden, die eines dieser Gläser besitzen, sollen die Rote Beete auf keinen Fall essen. Sie können dort, wo sie gekauft wurden, gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben oder im Paket an die Adresse: Carl Kühne KG (GmbH & Co.), Verbraucherservice, Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg gesendet werden.

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„Die Carl Kühne KG bedauert den Vorfall außerordentlich und hat entsprechende Maßnahmen ergriffen“, so die Firma. (prei)