Darum wird Essen in dieser Gastro-Kette jetzt günstiger

Mal spontan essen gehen und sich bewirten lassen – das ist für viele Menschen nicht mehr drin. Restaurantbesuche sind zum Luxus geworden. Im Januar wurde, nach langem Ringen, die Mehrwertsteuer auf Speisen dauerhaft gesenkt – von 19 auf sieben Prozent. Doch viele Gastronomen machten deutlich, dass sie ihre Preise nicht anpassen können. Nun wird das Essen in der Hamburger Kette „Schweinske“ günstiger.

Trotz weniger Mehrwertsteuer: „Die Mehrheit der Gastronomen kann die Preise schlicht und ergreifend nicht senken. Die Batterie an Kosten in dieser Branche ist einfach zu krass geworden“, erklärte Gastro-Experte Fabio Haebel im MOPO-Interview.

Gastro-Kette „Schweinske“ senkt die Preise bei beliebten Gerichten

Doch einige Inhaber aus Hamburg gaben an, zumindest einen Teil weitergeben zu können – wie John Drewes, Inhaber der „Bolle“-Restaurants in Hamburg. Er hat die Preise um zehn Prozent bei den Pizza-Sandwiches und sogar um 15 Prozent bei der neapolitanischen Pizza gesenkt. Im „Casa di Bianca“ in Wellingsbüttel wurden zumindest die Preise einiger Gerichte angepasst.

In Winterhude können die Gäste bei schönem Wetter auch draußen sitzen. Schweinske In Winterhude können die Gäste bei schönem Wetter auch draußen sitzen.

Nun zieht die Hamburger Kette „Schweinske“ nach: „Ab dem 1. März gilt in allen Restaurants eine neue Speisekarte“, so das Unternehmen. Auf einzelne Gerichte gebe es rund zehn Prozent Preisnachlass. Sie seien auf der Karte farblich gekennzeichnet – wie zum Beispiel das Schnitzel-Barbecue (auch in der XXL-Variante), die Veggie Lime Bowl, die Ofenkartoffel mit Pulled Pork oder die Currywurst „Der Prinz“. „Zusätzlich werden rund 50 weitere Speisen moderat im Preis reduziert“, heißt es.

„Die Diskussion in der Branche ist durchaus nachvollziehbar – viele Betriebe stehen wirtschaftlich unter Druck“, sagt „Schweinske“-Gründer Marco Hölder. Doch: „Unsere Gäste sind preissensibel – und sie sind uns treu. Mit den jetzt konkret umgesetzten Preisreduzierungen investieren wir bewusst in langfristige Gästebindung.“

„Schweinske“ wurde 1983 in Barmbek gegründet und hat heute 27 Restaurants in Hamburg und Schleswig-Holstein. Hier gibt es vor allem deutsche Hausmannskost. Bekannt ist die Kette für eine große Auswahl an Schnitzeln.