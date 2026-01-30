Wegen Dauerfrost: Hamburg erlaubt wieder Streusalz auf Gehwegen

Eisige Wege in Hamburg: Der Senat hebt das Streusalzverbot erneut auf. Bis zum 13. Februar dürfen Gehwege wieder mit Salz gestreut werden.

Hintergrund ist der anhaltende Dauerfrost. Eisplatten und festgetretener Schnee lassen sich nach Angaben des Senats vielerorts mit Sand oder Splitt kaum noch entfernen. Besonders für Fußgängerinnen und Fußgänger, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität bestehe ein erhöhtes Unfallrisiko.

Verkehrssenator Dr. Anjes Tjarks betont, dass der Schritt trotz ökologischer Bedenken notwendig sei: „Wir sind uns der Umweltbelastung bewusst, doch die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat höchste Priorität.“ Die Nutzung von Streusalz sollte dennoch nur dort erfolgen, wo andere Mittel nicht ausreichten, und insgesamt zurückhaltend bleiben.

Auch die Stadtreinigung Hamburg sei weiterhin im Dauereinsatz, um Straßen und Wege möglichst sicher zu halten, so Katharina Fegebank, Senatorin für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Die Sonderregelung gilt zunächst befristet – nach dem 13. Februar greift wieder das reguläre Streusalzverbot.