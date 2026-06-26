Der „Ottenser Torbogen“ am Spritzenplatz wird in den kommenden Tagen abgebaut. Das soll mit der Bronzeplastik passieren.

In Ottensen laufen die Umbauarbeiten für das umstrittene Verkehrsprojekt „freiRaum Ottensen“ weiter auf Hochtouren. Dafür wird jetzt auch der Spritzenplatz teilweise zur Baustellenfläche – mit Folgen für ein echtes Stadtteil-Original.

Der sogenannte „Ottenser Torbogen“ muss vorübergehend entfernt werden. Die Bronzeplastik der Künstlerin Doris Waschk-Balz steht seit 1980 mitten im Viertel und ist vielen Anwohnerinnen und Anwohnern längst vertraut. Sie zeigt zwei Frauenfiguren unter einem Torbogen – eine sitzend, eine schreitend.

„Ottenser Torbogen“ wird eingelagert

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Damit der Torbogen durch Bauarbeiten und schweren Baustellenverkehr keinen Schaden nimmt, wird er in den kommenden Tagen fachgerecht abgebaut, genau vermessen und sicher eingelagert. Das Bezirksamt Altona betont: Man gehe besonders sorgfältig mit dem Kunstwerk um – schließlich habe es für das Viertel große Bedeutung.

Die gute Nachricht für alle, die sich sorgen: Ganz weg ist der Torbogen nicht. Nach Abschluss der Bauarbeiten – voraussichtlich in etwa eineinhalb Jahren – soll die Skulptur gereinigt und wieder an ihrem angestammten Platz auf dem neugestalteten Spritzenplatz aufgestellt werden. (jek)