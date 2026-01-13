Weg vom Gas: Ganzer Hamburger Stadtteil wird an Fernwärme angeschlossen

Gute Nachrichten für Hamburgs Wärmewende: 2000 Wohnungen auf der Veddel werden künftig mit Fernwärme beheizt.

Mit der Veddel wird ein weiterer Hamburger Stadtteil an das „Enercity“-Wärmenetz angeschlossen, die Bauarbeiten sollen im Herbst 2026 beginnen. Mit ersten Lieferungen ist nach Angaben des Unternehmens ab Ende 2027 zu rechnen. Fertiggestellt werden sollen die rund 1,7 km langen Hauptversorgungsleitungen bis Ende 2028. Bereits jetzt seien Verträge zur Wärmeversorgung geschlossen.

„Enercity“ wärmt schon andere Stadtteile mit Fernwärme

Das Unternehmen beliefert bereits den östlichen Teil der HafenCity und Rothenburgsort. Nach der Erschließung der Veddel wird es insgesamt 9000 Wohnungen in Hamburg mit der klimafreundlichen Fernwärme versorgen. Allein auf der Veddel werden dann bis zu 5900 Tonnen CO₂ eingespart.

„Enercity“ bezieht seine Energie laut eigener Angabe „durch die Nutzung industrieller Abwärme von Aurubis und erneuerbarer Energiequellen“ aus eigener Erzeugung.