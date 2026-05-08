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Wal im Lastschiff

Am Mittwochmorgen lag der Wal noch in einem gefluteten Lastschiff kurz vor der dänischen Grenze. (Archivbild) Foto: Philip Dulian/dpa

paidWeg ist er: Fünf Erkenntnisse aus 41 Tagen Walsinn

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Für die einen hieß er Timmy, für die anderen Hope, für einige Seeleute an Bord – so wird es zumindest kolportiert – „Mistvieh“. Egal, wie man ihn nannte, an dem Buckelwal war in den vergangenen Wochen kein Vorbeikommen, von einem Umweltminister, der vor Mitleid fast in der Ostsee zerfloss, bis zu durchgeknallten Wal-Rettern. Inzwischen ist der junge Bulle wohl tot und das ist unsere Schuld. Fünf Erkenntnisse aus dem Buckelwalsinn.

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