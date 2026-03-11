Stürmische Böen an der Nordsee und bis zu 15 Grad im Binnenland: Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist von Regen, Wolken und Sonne geprägt und gestaltet sich zur Mitte der Woche wechselhaft. Hinzu kommt: Der Ausläufer eines Sturmtiefs soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch über den Norden ziehen.

Der Himmel ist zunächst wolkenverhangen, wie der DWD mitteilt. Erst gegen Abend soll es sich auflockern. Tagsüber sollen die Wolken von Regen und Wind begleitet werden. An der Nordsee könne es sogar zu stürmischen Böen kommen. Dort können deshalb die Temperaturen auch im einstelligen Bereich bleiben, während in Hamburg bis zu 15 Grad Celsius erwartet werden.

Ein Lichtblick am Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag klart der Himmel auf, was auch den weiteren Tag prägt. Laut DWD wechsele sich tagsüber längerer Sonnenschein mit Wolken ab. Regenschauer sollen ausbleiben. Trotz Sonnenschein sollen die Höchsttemperaturen ähnlich wie am Vortag ausfallen.

Nach der Sonne folgt wieder der Regen. Schon in der Nacht zu Freitag sollen wieder Wolken aufziehen und es könne zu vereinzelten Schauern kommen. Am Morgen könne es erneut kurz auflockern, bevor sich Regen und Wolken über die Region verbreiten sollen. Es werde auch nicht mehr so warm wie an den Tagen davor: Höchsttemperaturen sollen um zwölf Grad Celsius betragen. (dpa)