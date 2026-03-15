Wechselhaftes Wetter: Ab dann wird es wieder wärmer in Hamburg

Graue Wolken, Regenschauer, zeitweise sogar Blitz und Donner: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt auf den Norden in den kommenden Tagen äußerst wechselhaftes Wetter zu. Am Mittwoch wird dann aber etwas sonnige Abwechslung mit überraschend frühlingshaften Temperaturen erwartet.

Nach einem zunächst trüben Start in den Sonntag lockern sich die Wolken im Laufe des Tages mehr und mehr auf. In Hamburg werden bis zu 10 Grad erwartet. Am Abend zeigt sich der Himmel stellenweise sogar wolkenlos und es bleibt trocken.

Ungemütlicher Start in die neue Woche

Nachts ist es mit der freundlicheren Wetterphase allerdings schon wieder vorbei: Von Westen ziehen dichte Wolken auf und es setzt verbreitet Regen ein. Die Temperaturen gehen auf 4 bis 2 Grad zurück, an der Küste sind sogar stürmische Böen möglich.

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Der Start in die neue Woche wird ungemütlich: Dicke Wolken hängen am Himmel und bringen Regen mit sich. Bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad sind auch Gewitter möglich. Dazu weht ein mäßiger, an der Nordsee frischer West- bis Südwestwind.

Bis zu 17 Grad am Mittwoch

In der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Wetter langsam wieder, doch tagsüber ziehen erneut dichte Wolken auf. Dazu kann es zeitweise etwas Sprühregen geben bei bis zu 12 Grad in Hamburg. Die Nacht zum Mittwoch verläuft dann überwiegend bewölkt, aber trocken.

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Der Mittwoch bringt schließlich etwas Abwechslung in den Wetter-Mix: Immer wieder zeigt sich die Sonne, die nur gelegentlich von einigen Wolken verdeckt wird. Regen ist nicht in Sicht. Dabei klettern die Temperaturen auf frühlingshafte 14 bis 17 Grad bei nur schwachem südöstlichen Wind. (mp)