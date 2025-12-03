Hamburgische Staatsoper: Neuer Geschäftsführer steht fest

Neubesetzung der Geschäftsführung in der Hamburgischen Staatsoper: Einige Monate nachdem Jürgen Braasch vorübergehend die Geschäftsführung des Hauses übernommen hatte, steht nun sein Nachfolger fest. Dieser bringt wichtige Erfahrung mit.

Ein halbes Jahr hat die Suche gedauert, aber jetzt steht fest: Matthias Schloderer wird der neue Kaufmännische Direktor der Hamburgischen Staatsoper. Das gab die Kulturbehörde am Dienstag bekannt.

Der 42-Jährige folgt damit auf Jürgen Braasch, der die Geschäftsführung der Staatsoper vorübergehend für die Spielzeit 2025/26 übernommen hatte, nachdem sein Vorgänger Ralf Klöter zum Theater Kiel gewechselt war.

Schloderer neuer Staatsoper-Geschäftsführer

Eine Findungskommission habe den Münchener Matthias Schloderer empfohlen, der zuletzt als Kaufmännischer Direktor am Theater Regensburg tätig war und für seine Arbeit dort mehrere Auszeichnungen erhalten hatte. Der Aufsichtsrat habe dieser Empfehlung einstimmig zugestimmt.

Matthias Schloderer übernimmt die Position des Kaufmännischen Direktors der Hamburgischen Staatsoper.

Seine neue Aufgabe erfülle ihn mit großer Vorfreude, so Schloderer. „Von der Hamburgischen Staatsoper geht derzeit eine enorme Aufbruchsstimmung aus und es ist mir eine große Ehre, das Haus gemeinsam mit dem künstlerischen Vorstand in die Zukunft zu führen.“

Auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) freut sich über die neue Besetzung und betont: „Mit Matthias Schloderer konnten wir einen versierten und dynamischen Theatermanager für die kaufmännische Geschäftsführung der Hamburgischen Staatsoper gewinnen. Mit seiner guten betriebswirtschaftlichen Perspektive und Erfahrung und seiner Leidenschaft für die Bühne erfüllt er alle Voraussetzungen, um das Haus für die Zukunft gut aufzustellen.“ (mp)