Wechsel an der Spitze! Das sind die beliebtesten Vornamen im Norden

Im Jahr 2025 haben Eltern im Norden ihre Kinder besonders oft Emma und Noah genannt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Ranking des norddeutschen Vornamen-Experten Knud Bielefeld hervor. Während der Sieger bei den Jungs also gleich bleibt, löste Emma bei den Mädchen die Siegerin vom letzten Jahr ab.

Bei den Jungs folgten Mats und Henry auf Platz 2 und 3 und und verdrängten damit Matteo und Liam auf hintere Plätze. Neu hinzugekommen ist Levi auf Platz 5 und Ben, Adam und Oskar auf den Plätzen 8, 9 und 10. Der im Vorjahr beliebte Jungenname Fiete tauchte 2025 dagegen in den Top Ten nicht mehr auf.

Wechsel bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen im Norden

Bei den Mädchen kletterte Emma von dem 2. auf den 1. Platz und löste damit Emilia aus 2024 ab. Auf den Plätzen 2. und 3. folgen Ella und Ida. Etwas in der Gunst der Eltern verloren haben Mia (4), Maja (10) und Emilia (6), die einige Plätze einbüßen mussten. Neu in die Top Ten aufgestiegen sind Clara (5), Juna (8) und Frieda (9).

In den norddeutschen Bundesländern werden – aufgrund der räumlichen Nähe zu Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark – oft nordische Namen vergeben. Beispiele für häufiger in Hamburg verwendete Namen sind Elisa, Tilda, Fiete und Jasper; in Schleswig-Holstein werden Kinder oft auch Fjella, Jonna, Jeppe und Lönne genannt.

Das sind bundesweit die beliebtesten Vornamen

Bundesweit ist Noah ebenfalls auf Platz 1 der Jungs, bei den Mädchen machte Sophia das Rennen. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen jeweils Matteo und Elias sowie Emma und Emilia.

Für die Auswertung haben Bielefeld und sein Team bis Ende Dezember auf 260.000 Geburtsmeldungen von Standesämtern und Geburtskliniken aus 375 Städten zurückgegriffen. Das deckt etwa 40 Prozent der Neugeborenen in diesem Jahr ab. Eine ähnliche Vornamen-Statistik gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus – jedoch später als Knud Bielefeld und nach eigenen Angaben basierend auf rund 90 Prozent der im Jahr zuvor vergebenen Namen. (dpa/mp)