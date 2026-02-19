mopo plus logo
Moderator Reinhold Beckmann musste sich vorerst eine neue Bleibe suchen. (Archivbild) Foto: picture alliance / ABBfoto

  • Ottensen

Wasserschaden zerstörte seine Wohnung: Reinhold Beckmann sagt Geburtstagsparty ab

Nach einer Indienreise fand Reinhold Beckmann sein Zuhause verwüstet vor. Ein implodierter Boiler hatte seine Wohnung unter Wasser gesetzt. Nun hat der Moderator eine neue Bleibe gefunden.

Nach einem Wasserschaden in seiner Hamburger Wohnung hat Moderator Reinhold Beckmann eine neue Bleibe gefunden. „Ich ziehe demnächst erst einmal in eine kleine Bude in Ottensen unterm Dach”, sagte Beckmann dem Magazin „Stern”. Die Party zu seinem 70. Geburtstag am 23. Februar sei aber „vorerst verschoben”. 

Hamburg: Beckmann muss mit langer Sanierung rechnen

Während Beckmann sich auf einer Indienreise befand, war ein Boiler in den Räumen über seiner Wohnung implodiert, der das ganze Haus unter Wasser gesetzt hatte. Der Moderator geht davon aus, dass die nun notwendige Sanierung ein Jahr dauern werde. Er wohnt seit vielen Jahren in einer Art Fabrikgebäude im Hamburger Stadtteil Ottensen.

Bekannt wurde Beckmann unter anderem durch die Sportsendung „ran”. 2023 schrieb er ein Buch über seine Familie im Zweiten Weltkrieg. (dpa/mp)

