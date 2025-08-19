Wasserschaden: Das Rost-Debakel an Hamburgs Sternen-Schatz
Seit zwei Jahren gucken die Hamburger hier nicht in die Sterne, sondern in die Röhre. Dabei ist es ein ganz besonderes Highlight, das nicht viele Städte ihren Einwohnern bieten können: der Blick durch eines der größten Linsen-Teleskope Deutschlands. Das ist seit längerer Zeit nicht mehr möglich. Woran es hakt und wann der große Kuppelbau endlich wieder genutzt werden kann, lesen Sie hier.
