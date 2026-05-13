Wasserrohrbruch: Wichtige Verkehrsachse im Hamburger Süden voll gesperrt

Große Probleme am Mittwochmorgen in Harburg: Wegen eines Wasserrohrbruchs muss die Buxtehuder Straße (B73) komplett gesperrt werden. Auch der S-Bahn-Schienenersatzverkehr ist beeinträchtigt.

Nach Angaben von Hamburg Wasser war auf Höhe Bleicherweg eine Trinkwasserleitung gebrochen. Durch das austretende Wasser wurde die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült.

Aus Sicherheitsgründen wird die wichtige Verkehrsachse nun in beide Richtungen voll gesperrt. Diese Sperrung soll auch den Schienenersatzverkehr für die S3 zwischen Wilhelmsburg und Neugraben beeinträchtigen.

Hamburg Wasser hat die betroffene Leitung bereits vom Netz genommen und mit ersten Maßnahmen begonnen. Die Trinkwasserversorgung sei weiterhin gesichert.

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Derzeit prüfen Experten das genaue Ausmaß der Schäden und die Stabilität der Straße. Anschließend soll entschieden werden, wie die Reparatur abläuft und wie lange die Sperrung dauern wird. (rei)