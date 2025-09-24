mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Elbchaussee

Die Elbchaussee wurde in Richtung Blankenese zwischen Baron-Voght-Straße und Christian-F.-Hansen-Straße gesperrt (Archivbild). Foto: Apple Karten (Screenshot)

  • Nienstedten

Wasserrohrbruch: Wichtige Straße in Hamburgs Westen teilweise gesperrt

kommentar icon
arrow down

Ein Wasserrohrbruch hat am Dienstag die Elbchaussee teils lahmgelegt – ausgerechnet in einem Bereich, wo Autofahrer ohnehin schon starke Nerven brauchen.

Wie Hamburg Wasser mitteilte, kam es am Dienstag (23. September) auf Höhe des Fähranlegers Teufelsbrück zu einem Wasserrohrbruch an einer Hauptanschlussleitung unter der Elbchaussee. Es sei umgehend mit den Reparaturmaßnahmen begonnen worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Elbchaussee sei daraufhin einseitig stadtauswärts in Richtung Blankenese zwischen Baron-Voght-Straße und Christian-F.-Hansen-Straße gesperrt worden.

Wasserrohrbruch in Blankenese: Umleitung ist eingerichtet

Die eingerichtete Umleitung führt über die Baron-Voght-Straße und Quellental. Da die Untersuchungen zum Ausmaß des Schadens noch andauern, könne man bislang nicht abschätzen, bis wann der Schaden behoben werden kann, so ein Sprecher. Mit Ausnahme der Hausnummer 330 sei die leitungsgebundene Trinkwasserversorgung sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Klima-Volksentscheid: SAGA spricht von 1,5 Milliarden Euro zusätzlicher Kosten

Seit dem 3. September ist zusätzlich die bestehende Sperrung von der Betty-Levi-Passage / Klopstockstraße bis zum Hohenzollernring bis voraussichtlich Juli 2026 erweitert.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test