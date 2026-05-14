Große Probleme am Mittwochmorgen in Harburg: Wegen eines Wasserrohrbruchs muss die Buxtehuder Straße (B73) komplett gesperrt werden – und zwar bis mindestens Ende der Woche. Auch der S-Bahn-Schienenersatzverkehr ist beeinträchtigt.

Nach Angaben von Hamburg Wasser war im Bereich zwischen Bleicherweg und Zur Seehafenbrücke eine Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern gebrochen. Durch das austretende Wasser wurde die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült – auch der Gehweg ist betroffen. Für rund eine Stunde kam es bis 9.45 Uhr zu einem deutlichen Druckabfall im Trinkwassernetz im Zentrum von Harburg und in Wilstorf.

Inzwischen hat sich der Netzdruck wieder stabilisiert, die Trinkwasserversorgung ist weiterhin gesichert. „Allerdings kann es vorübergehend noch zu Trübungen beziehungsweise Braunfärbungen des Wassers kommen“, sagte Sprecher Ole Braukmann am Abend. Diese seien jedoch gesundheitlich unbedenklich – sie entstehen durch gelöste Kalk- und Eisenablagerungen in den Rohrleitungen.

Buxtehuder Straße bis mindestens Ende der Woche gesperrt

Aus Sicherheitsgründen wurde die wichtige Verkehrsachse in beide Richtungen voll gesperrt. Diese Sperrung soll auch den Schienenersatzverkehr für die S3 zwischen Wilhelmsburg und Neugraben beeinträchtigen.

„Die Buxtehuder Straße bleibt aufgrund der erforderlichen Sicherungs- und Reparaturarbeiten voraussichtlich mindestens bis Sonntag voll gesperrt“, so Braukmann. Ziel sei es, bis Montagmorgen je eine Spur pro Fahrtrichtung freizugeben. Der nördliche Gehweg sei ebenfalls betroffen und solle so schnell wie möglich provisorisch instand gesetzt werden.

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Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsachse in Harburg. Sie verbindet die B75 und die Harburger Innenstadt mit der A7. Die Schadstelle liegt etwa in Höhe des Amtsgerichts Harburg (rei/idv)