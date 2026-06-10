Gleich zwei Wasserrohrbrüche sorgten im Mai in Hamburg-Harburg für Verkehrsbehinderungen. Einer der Schäden ist nun beseitigt, bei dem anderen wird es noch bis Ende des Monats dauern.

Drei Wochen nach dem Bruch einer Abwasserleitung in Hamburg-Harburg ist der Schaden repariert. Der Marmstorfer Weg sei für den Verkehr wieder freigegeben worden, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Unter der Durchgangsstraße war am 19. Mai eine Abwasserdruckleitung aus dem Jahr 1952 geborsten. Das Abwasser hatte die Fahrbahn der Straße direkt unter der Überführung der B75 (Hohe Straße) unterspült.

Nur sechs Tage zuvor war eine Trinkwasserleitung in der Buxtehuder Straße in Harburg geplatzt. Das Wasser unterspülte die Fahrbahn der vierspurigen Verkehrsachse, die als B73 die Harburger Innenstadt mit der A7 verbindet. Die Reparaturarbeiten sollen nach Angaben von Hamburg Wasser noch bis Ende Juni dauern. Der Verkehr wird auf jeweils einer Spur pro Richtung an der Baustelle vorbeigeleitet.

21 Wasserrohrbrüche im vergangenen Jahr

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Rohrbrüchen in Hamburg: Vollsperrung dauert an – doch es gibt eine Entlastung

Die Zahl der Wasserrohrbrüche hat in den vergangenen Jahren zugenommen, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht. Demnach traten im vergangenen Jahr 21 Schäden auf, 2024 waren es 17 und im Jahr 2023 nur 13 gewesen. Zurzeit repariert Hamburg Wasser nach eigenen Angaben noch zwei Wasserrohrbrüche in den Stadtteilen Lurup und Lokstedt. Eine Reparatur im Stadtteil Niendorf an der Kollaustraße war Ende Mai abgeschlossen worden. (dpa/mp)