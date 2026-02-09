mopo plus logo
Zwei schwere Rohrbrüche legten zwei SAGA-Hochhäuser in Wilhlemsburg am vergangenen Wochenende lahm.

Zwei schwere Rohrbrüche legten zwei SAGA-Hochhäuser in Wilhlemsburg am vergangenen Wochenende lahm. Foto: Lenthe-Medien/hfr

  • Wilhelmsburg

paidWasser-Wut in Wilhelmsburg: Aus SAGA-Sicht lief alles gut

Es ist der Albtraum für die Mieter in zwei SAGA-Hochhäusern in Wilhelmsburg: Ein paar wenige Wassertropfen an der Decke verwandelten sich am vergangenen Wochenende plötzlich in Sturzbäche. Inzwischen wird Kritik am Vorgehen des Vermieters SAGA laut – gegen die sich das städtische Wohnungsunternehmen allerdings vehement wehrt. Der „strukturierte Notfallplan“ sei auch in diesem Fall angewandt und ausgeführt worden. Wie geht es vor Ort jetzt weiter?


