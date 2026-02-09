Wasser-Wut in Wilhelmsburg: Aus SAGA-Sicht lief alles gut
Es ist der Albtraum für die Mieter in zwei SAGA-Hochhäusern in Wilhelmsburg: Ein paar wenige Wassertropfen an der Decke verwandelten sich am vergangenen Wochenende plötzlich in Sturzbäche. Inzwischen wird Kritik am Vorgehen des Vermieters SAGA laut – gegen die sich das städtische Wohnungsunternehmen allerdings vehement wehrt. Der „strukturierte Notfallplan“ sei auch in diesem Fall angewandt und ausgeführt worden. Wie geht es vor Ort jetzt weiter?
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.