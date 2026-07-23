Seit Jahren ist das IZH verboten, die Blaue Moschee geschlossen. Exil-Iraner wollen eine Gedenkstätte daraus machen. Doch das kann dauern.

Die Imam-Ali-Moschee an der Alster: Iranische Kaufleute sorgten für den Bau des islamischen Gotteshauses, das zwischen 1960 und 1965 an der Außenalster errichtet wurde. Im Volksmund wird es „Blaue Moschee“ genannt. Florian Quandt

Auch zwei Jahre nach dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) ist offen, wie die Blaue Moschee an der Außenalster künftig genutzt wird. Das denkmalgeschützte Gotteshaus unter Verwaltung des Bundes darf nicht betreten werden – bis zu einer gerichtlichen Entscheidung. Und die lässt weiter auf sich warten.

Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das IZH am 24. Juli 2024 verboten. Nach Angaben des Ministeriums vertrat der Verein als direkte Vertretung des iranischen „Revolutionsführers“ die Ideologie der Islamischen Revolution und verstieß damit gegen das Grundgesetz. Das IZH und zwei ebenfalls verbotene Teilorganisationen klagten vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Entscheidung nicht mehr in diesem Jahr erwartet

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Die umfangreiche Klagebegründung sei erst vor wenigen Wochen eingegangen, teilte Gerichtssprecher Matthias Pöls mit. Sie werde nun der Bundesregierung zur Stellungnahme vorgelegt. Mit einer Entscheidung oder einer mündlichen Verhandlung sei in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr zu rechnen.

Seit der Schließung der Mullah-Zentrale versammeln sich Muslime regelmäßig in der Nähe der offiziell Imam-Ali-Moschee genannten Einrichtung, um zu beten und für deren Wiederöffnung zu demonstrieren.

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Debatte über eine neue Nutzung

Die Hamburger Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne), gebürtige Iranerin, bezeichnete die Ungewissheit als unbefriedigend – „für die Menschen der iranisch-stämmigen Community insgesamt und selbstverständlich auch diejenigen, die durch die Schließung der Moschee ihr religiöses Zuhause verloren haben.“

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Die Diskussion über die Zukunft des Gebäudes gehe dennoch weiter. Regimekritische Exil-Iraner schlagen unter anderem ein Kulturzentrum vor, das nach Jina Mahsa Amini benannt werden könnte. Die junge Kurdin war 2022 nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei gestorben. Auch eine „Gedenkstätte für Opfer des Islamismus“ ist im Gespräch.

Blumenthal verweist auf ambivalente Geschichte der Moschee

Blumenthal verwies auf die ambivalente Geschichte der Moschee. Sie sei einerseits ein Instrument des iranischen Regimes gewesen, andererseits ursprünglich als religiöse Stätte mit friedlicher Absicht errichtet worden. Zugleich dürfe man nicht vergessen, dass die Moschee einst aus friedlicher Intention heraus als religiöse Stätte gebaut und von vielen Menschen in diesem Sinne genutzt wurde.

„Auch sie müssen bedacht werden“, sagte die Senatorin. Es sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, „die Brücke hier so zu schlagen, dass sich in Zukunft alle Menschen in der Moschee wohlfühlen können“. Eine künftige Nutzung müsse deshalb sowohl an die Opfer erinnern als auch die früheren Gemeindemitglieder einbeziehen.

In Hamburg lebt nach Angaben der Innenbehörde die größte iranische Community innerhalb der Europäischen Union. Ende 2024 waren mehr als 12.000 iranische Staatsangehörige gemeldet. Einschließlich deutscher Staatsbürger iranischer Herkunft waren es rund 31.500 Menschen.

Geheimdienstaktivitäten dauern an

Nach Einschätzung des Hamburger Verfassungsschutzes wurde der Einfluss Teherans durch das Verbot des IZH und die Ausweisung seines Leiters Mohammad Hadi Mofatteh deutlich geschwächt. „Wir haben mit dem Verbot des IZH und der damit verbundenen Schließung der Blauen Moschee schon den zentralen Punkt in Europa getroffen“, sagte Behördenleiter Torsten Voß.

Iranische Geheimdienstaktivitäten seien jedoch weiterhin festzustellen, insbesondere gegen Oppositionelle. Zudem beobachte die Behörde verstärkt die Al-Kuds-Brigaden, die Auslandseinheit der iranischen Revolutionsgarden.

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht stehen derzeit zwei Männer, die im Auftrag der Al-Kuds-Brigaden mögliche Ziele für Mord- und Brandanschläge ausgespäht haben sollen. Laut Bundesanwaltschaft gehörten dazu der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck. Der Iran weist die Vorwürfe zurück. (dpa/mp)