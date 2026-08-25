Gemeinsam können Hamburger 43 Hektar in Bergedorf neu gestalten: Auftaktveranstaltung noch in dieser Woche.

43 Hektar im Industrie- und Gewerbegebiet in Bergedorf sollen neu geplant werden. picture alliance / imageBROKER | Holger Weitzel

In Bergedorf ruft das Bezirksamt die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Ideen für ein 43 Hektar großes Areal einzubringen. Das Gebiet entlang der 1200 Meter langen Kurt-A.-Körber-Chaussee soll neu entwickelt werden.

Wie das „Abendblatt” berichtet, möchte die Stadt dabei auch die Anwohnerinnen und Anwohner beteiligen. Jede Person, die eine gute Idee hat oder einfach neugierig ist, ist zur „öffentlichen Auftaktveranstaltung zum Rahmenplanverfahren” am 28. August eingeladen.

Die 43 Hektar liegen mitten in Bergedorf und erstrecken sich entlang der Kurt-A.-Körber-Chaussee. Dazu gehören unter anderem das zwölf Hektar große Hauni-Gelände, der große Parkplatz und das leer stehende Bauhaus. Körber Technologies soll 2027 in den Innovationspark am Curslacker Neuen Deich umziehen.

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Für das Gebiet wünscht sich das Bezirksamt einen „modernen, gemischt genutzten sowie sozial und ökologisch verträglichen Stadtraum”. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte die Stadt die Ideen der Bürgerinnen und Bürger einbeziehen.

Bürger sollen Ideen für Bergedorfs neues Quartier liefern

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Gelegenheit dazu gibt es am Freitag, 28. August, von 16 bis 19 Uhr auf dem Lohbrügger HAW-Campus am Ulmenliet 20. Nach einer Einführung in das Verfahren und die Ziele der Stadtplanung wird an moderierten Thementischen im World-Café-Format diskutiert. Dabei können die Bürger ihre Hinweise und Ideen einbringen und auf einer Luftbildkarte verorten.

Zunächst soll ein Rahmenplan entstehen, der mögliche Nutzungen, Freiräume, die Verkehrsführung und Leitlinien für die weitere Entwicklung definiert. Die Beiträge der Bürger werden dokumentiert und ausgewertet. „Danach folgt noch eine Masterplanung für das eigentliche Körber-Gelände”, sagte Rathaussprecher Lennart Hellmessen dem „Abendblatt”. Im weiteren Verlauf ist eine öffentliche Zwischenpräsentation im Februar geplant, die Abschlusspräsentation soll Mitte 2027 folgen.

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Auch online können Ideen eingereicht werden

Wer am Freitag keine Zeit hat, kann sich bereits am Donnerstag, 27. August, am Rande des Bio-Wochenmarkts auf dem Bahnhofsvorplatz informieren und Anregungen einbringen. Auch online können Ideen eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 11. September. (pli)