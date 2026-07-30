Mehr als 5000 Menschen sind in diesem Jahr in Deutschland bereits an den Folgen von Hitze gestorben. Wie lassen sich Bürgerinnen und Bürger in Hamburg besser schützen?

Wie gut arbeiten die Behörden in einer außergewöhnlichen Hitze- und Dürrelage zusammen? Eine bundesweite Übung soll dies nun testen. (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto

Im Mittelpunkt steht das Szenario einer außergewöhnlichen Hitze- und Dürrelage: Hamburg beteiligt sich im Herbst an der länder- und ressortübergreifenden Krisenmanagementübung LÜKEX. Das teilte der Senat mit. Die Übung wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe koordiniert und ist für November geplant.

Rund 100 aktiv übende Organisationen beteiligen sich an der Übung. Aus Hamburg nehmen unter der Federführung der Innenbehörde alle für das Szenario zuständigen Behörden teil – darunter die Bereiche Verkehr, Umwelt, Wirtschaft, Schule und Familie, Justiz und Soziales. Auch die Senatskanzlei, die Bezirke, Hamburg Wasser und die Hamburg Port Authority beteiligen sich an der Übung.

Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland in diesem Jahr

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Ziel sei es laut Senat, die Koordination und Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und Organisationen während einer solchen Krise unter realistischen Bedingungen zu trainieren.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland bis Ende Juni dieses Jahres bereits mehr als 5000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Gleichzeitig führten die außergewöhnlich hohen Temperaturen auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr, zu Straßenschäden, einer hohen Waldbrandgefahr und außergewöhnlich niedrigen Wasserständen.

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Krisenübung soll Bevölkerungsschutz in Hamburg stärken

„Die Teilnahme an LÜKEX ist Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Hamburg“, teilte der Senat mit. So wurde in den vergangenen Jahren bereits unter Leitung der Sozialbehörde der Hitzeaktionsplan (HAP) für Hamburg entwickelt, der die Stadt durch verschiedenste Maßnahmen bestmöglich auf Hitzewellen vorbereiten soll. Dazu zählen etwa öffentliche Wasserspender, eine „Kühle-Orte“-Karte und die Unterstützung der Entwicklung von Hitzeschutzplänen.

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Gleichzeitig würde sich Hamburg für die Krisenbewältigung und im Bevölkerungsschutz neu aufstellen. „Krisen können heute vielfältiger sein, länger andauern und sich gegenseitig verstärken“, so der Senat. Dafür wurde bereits 2024 der Aufbau der „Abteilung für Krisenbewältigung und Bevölkerungsschutz“ in der Innenbehörde beschlossen, welche sich mit zukünftigen Risikoszenarien und Präventionsstrategien für Hamburg befassen soll. (mp/ dpa)