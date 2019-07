Was war da los?: „Wasserfall“ überflutet Gelände an der Hafenstraße

St. Pauli -

Ein Rauschen wie von den Niagarafällen riss Mittwochfrüh einige Anwohner der Bernhard-Nocht-Straße aus dem Schlaf. Beim Blick aus dem Fenster rieben sie sich verdutzt die Augen und konnten nicht glauben, was sie dort sahen: Aus dem Dachbereich eines Hauses an der St. Pauli Hafenstraße schossen Wassermassen – im Nu war das gesammte Gelände überflutet.

Florian M. wohnt an der Bernhard-Nocht-Straße. Von seiner Wohnung aus kann er auf den Hafen blicken. Gegen 5.30 Uhr am Mittwochmorgen war es vorbei mit der Nachtruhe. „Ich wurde von einen unheimlichen und lauten Rauschen wach. Es hörte sich an, als ob die Elbe bei Hochwasser direkt an unseren Haus vorbei strömt. Als ich aus dem Fenster sah, traute ich meinen Augen nicht“, erzählt er der MOPO.

Der Grund: Aus dem Dach eines gegenüberliegenden Gebäudes schossen riesige Wassermassen! ein unglaublicher Anblick. Die MOPO ging der Sache auf den Grund und hakte bei Hamburg Wasser nach: Was war da los?

Hamburg Wasser: Pumpwerk Hafenstraße wegen Starkregens defekt

Bei dem Gebäude handelt es um das Pumpwerk Hafenstraße. Von dort aus wird das Abwasser und Regenwasser über eine Dükerleitung zum Klärwerk Hamburg gepumpt, wo es gereinigt wird. „Wegen des Starkregen heute früh ist es zu einem Fehler bei der Anlagenfahrung gekommen und der sogenannte Druckausgleichsturm ist übergelaufen“, erklärt Janne Rumpelt von Hamburg Wasser. Bereits nach etwa 20 Minuten sei die Störung aber behoben gewesen.