Was verdient eigentlich eine U-Bahn-Fahrerin? Eine Hamburgerin verrät es

Über Geld spricht man nicht? Oh doch! Die MOPO macht jede Woche mit Menschen aus Hamburg den Kassensturz. Heute erzählt eine Zugfahrerin der Hamburger Hochbahn, was sie verdient.

Zusammenfassung:

U-Bahn-Fahrer:innen bei der Hochbahn verdienen 39.324 Euro brutto in den ersten beiden Jahren.

Das Grundgehalt steigt alle zwei Jahre um 648-696 Euro, nach 10 Jahren liegt es bei 42.636 Euro brutto.

Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste von 250-450 Euro netto im Monat sind die Regel.

Völlig ausgelaugt war ich (39) von meinem Job als Gewandmeisterin an der Hamburgischen Staatsoper. Für mich als introvertierte Person gab es dort viel zu viel Trubel und ein ganz anderes Verantwortungsverhältnis als jetzt. Vor drei Jahren habe ich daher aufgrund von zu hoher Stressbelastung gekündigt.

Die Idee, U-Bahn zu fahren, kam mir auf dem Heimweg von der Staatsoper. Am Schlump sah ich die Hochbahn-Werbung für Jobs. „Bus war mir zu nah am Menschen, U-Bahn-Fahren erschien mir passender: Tür zu, vorne sitzen, für sich sein.”

Fahrerin bei der Hochbahn: „Wie aus Routine plötzlich Stress wird“

Der Alltag beginnt oft früh: Schichtdienst, wechselnde Linien, manchmal muss der Zug auch aus dem Abstellgleis geholt werden. Vor der Fahrt prüfe ich die Technik, Sauberkeit, Schäden oder ob Graffiti gesprüht wurde. Dann geht es auf die Strecke: Signale beachten, Türen im Blick behalten, Bahnsteige beobachten.

Stressig wird es beispielsweise, wenn ein Zug defekt oder eine Tür gestört ist, eine Notbremse gezogen wird oder die Bahnsteige nach einer Verspätung überfüllt sind. Dann muss ich die technischen Abläufe beherrschen, mit der Betriebszentrale sprechen und die Lage richtig einschätzen. Dafür gibt es regelmäßigen Dienstunterricht, um auf alles vorbereitet zu bleiben.

U-Bahn-Fahrerin: „Der perfekte Job für mich”

Meine Ausbildung bei der Hochbahn dauerte fünf Monate. Da hier hauptsächlich Quereinsteiger anfangen, sind die Einstiegsgehälter bereits in der Ausbildung verhältnismäßig hoch, bei 3.026 Euro brutto. Bei Arbeitszeiten von 38 Stunden liegt das Grundgehalt in den ersten beiden Jahren nach der Ausbildung bei 39.324 Euro brutto. Nach den ersten beiden Jahren steigt das Grundgehalt mit der Betriebszugehörigkeit alle zwei Jahre um 648 bis 696 Euro. Nach zehn Jahren ist die höchste Stufe erreicht: 42.636 Euro brutto im Jahr.

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Hinzu kommen Zulagen, etwa für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste, im Schnitt 250 bis 450 Euro netto im Monat. Außerdem gibt es einmal im Jahr eine Jahressonderzahlung von 92,5 Prozent eines Monatsentgelts. Durch einen neuen Tarifabschluss werden die Gehälter in den kommenden zwei Jahren um mindestens sieben Prozent steigen. „Für mich ist es der perfekte Job: Tür zu, vorne sitzen, konzentriert fahren – und endlich Ruhe haben.“ (js)