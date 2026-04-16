Was steckt hinter diesen mysteriösen Countdowns in der Stadt?

Rätselhafte Zahlen über der Elbe und am Fernsehturm: In Hamburg haben ungewöhnliche Licht-Aktionen für Aufsehen gesorgt – und Fragen aufgeworfen.

Am Dienstagabend staunten Spaziergänger und Nachtschwärmer nicht schlecht: Um 20.30 Uhr erschien an den Docks im Hamburger Hafen ein riesiger Countdown. In leuchtend weißen Ziffern tickte die Uhr, beginnend mit 160 Stunden, im Sekundentakt rückwärts – mehrere Meter groß, direkt über dem Wasser sichtbar.

Der Countdown als Projektion auf den Docks im Hafen Privat. Der Countdown als Projektion auf den Docks im Hafen

Zwei Tage später, am Donnerstag, ein ähnliches Schauspiel am Fernsehturm: Um 20.46 Uhr erschien ein Countdown mit riesigen Zahlen. Er startete bei 111 Stunden, 43 Minuten und 47 Sekunden. Die Projektion endete um 22.10 Uhr bei 110 Stunden, 19 Minuten und 27 Sekunden.

Viel spricht dafür, dass es sich um eine gezielte Guerilla-Marketing-Aktion handelt. Solche Aktionen tauchen meist überraschend an prominenten Orten auf – ohne offizielle Ankündigung, dafür mit maximaler Aufmerksamkeit.

Logo oder Hinweis auf Urheber fehlen

Woher die Projektionen kamen, blieb unklar. Weder ein Logo noch Hinweise auf den Urheber waren zu sehen. Nach knapp 90 Minuten verschwanden die Installation so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Doch eines fiel auf: Der Countdown läuft offenbar auf den Dienstag in der kommenden Woche hinaus.

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Auffällig: Genau zu der finalen Uhrzeit ist auf dem Hamburger Rathausmarkt eine größere Aktion der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ geplant. Hintergrund ist der sogenannte „Meat Exhaustion Day“ – also der Tag, an dem die empfohlene Jahresmenge an Fleisch rechnerisch bereits erreicht ist.