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Lächelnde Frau in grüner Jacke

Mitra Kassai (54) hat „Oll Inklusiv“ gegründet Foto: Florian Quandt

paidOll-Inklusiv-Chefin kriegt Bundesverdienstkreuz!

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Alt werden und nichts mehr erleben? Nicht mit Mitra Kassai (53). Warum denn aufhören, das Leben zu feiern, nur, weil man früh ins Bett will? Dann trifft man sich eben nachmittags zum Tanztee in den coolen Kiezclubs, die dann ohnehin leer stehen. Oder man fährt Rikscha, geht mal ins Musical – „Oll inklusiv“ heißt Mitra Kassais Initiative, die ältere Menschen herausholt aus der Einsamkeit. Für ihr Engagement bekommt sie nun das Bundesverdienstkreuz. Die MOPO sprach mit der früheren Musik- und Kulturmanagerin über Falten, Sneaker und ihre „persönliche Chef-Seniorita“.


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