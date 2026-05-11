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Brückengeländer

Das Brückengeländer am Höltigbaum erstrahlt in knalligem Orange. Foto: Screenshot/GoogleMaps

  • Rahlstedt

paid„Stört das Stadtbild“: Wirbel um dieses orangefarbene Geländer in Hamburg

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Alles andere als Standard: Einige Brückengeländer am Höltigbaum in Rahlstedt tragen ein knalliges Orange. Die flippige Farbe fiel auch der örtlichen CDU auf, die der Sache auf den Grund gehen wollte. Die Hauptverkehrsstraße sei eine „wichtige Visitenkarte“ für Rahlstedt, und die Färbung störe das „einheitliche Stadtbild“, heißt es in einem Antrag. Wie es zu dem Farbton kam, weiß aber offensichtlich niemand so genau.


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