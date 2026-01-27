mopo plus logo
Beyoncé im Jahr 2016: Ihr damals erschienenes Album „Lemonade“ ist Teil des Nostalgie-Trends „#bringback2016“.

Beyoncé im Jahr 2016: Ihr damals erschienenes Album „Lemonade“ ist Teil des Nostalgie-Trends „#bringback2016“. Foto: picture alliance/AP Photo/Evan Agostini

  • Hamburg/München

paidInsta-Trend #bringback2016: Die Gegenwart ist so kompliziert, früher war alles besser

Früher war alles besser. Oder wie das Internet aktuell sagt: „2026 ist das neue 2016“. Mit diesem Trend und dem Hashtag #bringback2016 lassen gerade Stars, Influencer und verschiedene Unternehmen das Jahr 2016 wieder aufleben. Hundefilter, Beyonces „Lemonade“, die erste Staffel „Stranger Things“ und Fotos, die überhaupt nicht mehr zur schlichten, glatt gebügelten Ästhetik der 2020er passen. Die MOPO hat mit einem Kulturhistoriker gesprochen, der erklärt, was hinter dem Trend steckt – und wer am meisten davon profitiert.


