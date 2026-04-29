Große Baustelle: Bahnstrecke Hamburg-Hannover ab Freitag gesperrt

Ab Freitag Bus statt Bahn, Umwege und Geduld: Die Bauarbeiten auf einer der meistbefahrenen Strecken Deutschlands stellen Pendler und Reisende vor echte Herausforderungen. Was genau auf sie zukommt.

Auf einer der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands beginnen Anfang Mai umfangreiche Bauarbeiten. Die sogenannte Qualitätsoffensive der Deutschen Bahn bringt über Wochen hinweg massive Einschränkungen für Reisende und Pendler mit sich – soll aber langfristig für mehr Zuverlässigkeit sorgen. Hier kommen dazu die wichtigsten Fragen und Antworten:

Baustelle Hamburg–Hannover: Was gemacht wird

Die Deutsche Bahn beginnt am 1. Mai eine umfassende Sanierung der 163 Kilometer langen Strecke zwischen Hamburg und Hannover. Nach Angaben der Infrastruktur-Gesellschaft DB InfraGo werden unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Brücken und Bahnhöfe modernisiert. Insgesamt sollen etwa 66 Kilometer Gleis und Dutzende Weichen erneuert werden.

Die Arbeiten sind Teil einer größeren Strategie: Die Strecke gilt als stark belastet und soll zunächst kurzfristig verbessert werden, bevor 2029 eine umfassende Generalsanierung folgt. Ziel ist laut Bahn, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs deutlich zu steigern.

Warum ist die Strecke so wichtig?

Die Verbindung gehört zu den meistbefahrenen Bahnstrecken in Deutschland. Nach Angaben der Bahn liegt die Auslastung teils bei deutlich mehr als 100 Prozent. Zudem ist die Strecke eine zentrale Achse für den internationalen Güterverkehr und verbindet den Hamburger Hafen mit Süddeutschland und Europa.

Nach Angaben von DB InfraGo fährt etwa jeder vierte Güterwagen in Deutschland von oder nach Hamburg. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Strecke für Wirtschaft und Logistik.

Wie lange dauert die Baustelle?

Die Qualitätsoffensive ist vom 1. Mai bis zum 10. Juli angesetzt. Dabei wird in mehreren Phasen gebaut: Zunächst wird vom 1. Mai an der Abschnitt zwischen Celle und Hannover gesperrt.

Am 14. Juni folgt dann eine vollständige Sperrung des Abschnitts zwischen Lüneburg und Hannover. In dieser Phase können dort keine Züge mehr fahren.

Hamburg-Hannover Welche Auswirkungen hat das für Reisende?

Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Viele Regionalverbindungen fallen aus, Fern- und Güterzüge werden großräumig umgeleitet. Verkehrsunternehmen rechnen mit längeren Reisezeiten und zusätzlichen Umstiegen.

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Nach Angaben der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) müssen Pendler mit wechselnden Regelungen und zusätzlichem Aufwand rechnen. Die Bauarbeiten würden «viel Geduld erfordern», heißt es auch von der Eisenbahngesellschaft Metronom.

Welche Ersatzangebote gibt es?

Für ausfallende Züge wird ein umfangreicher Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen mehreren Orten – wie Lüneburg, Uelzen und Langenhagen – sollen Busse verkehren. Zudem werden einzelne Zugverbindungen auf Teilstrecken aufrechterhalten.

Zwischen Hannover und Celle etwa sollen zusätzliche S-Bahnen fahren. Auf dem Abschnitt zwischen Uelzen und Hamburg bleibt ein eingeschränktes Zugangebot bestehen. Die LNVG betont, man habe alles getan, um ein „verlässliches Angebot sicherzustellen“.

Gibt es Kritik an den Planungen?

Ja. Die LNVG kritisiert insbesondere kurzfristige Änderungen am Bauablauf. Hintergrund ist, dass sich Bauarbeiten auf einer anderen wichtigen Bahnstrecke – der zwischen Hamburg und Berlin – verzögert haben und dadurch Anpassungen nötig wurden.

LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl sagte, die Änderungen hätten die Beteiligten vor «enorme Herausforderungen» gestellt. Zugleich forderte sie, die Sperrzeiten nun konsequent zu nutzen und bis zur Generalsanierung 2029 möglichst keine weiteren großen Baustellen mehr einzuplanen.

Was bedeutet das langfristig für den Bahnverkehr?

Die aktuellen Arbeiten sind nur ein erster Schritt. Für 2029 plant die Deutsche Bahn eine mehrmonatige Generalsanierung des gesamten Korridors. Dabei sollen zahlreiche Maßnahmen gebündelt werden, um die Strecke grundlegend zu modernisieren.

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Ziel ist ein leistungsfähigeres und weniger störanfälliges Netz. Nach Darstellung der Bahn sollen nach einer solchen Generalsanierung für mehrere Jahre keine größeren Bauarbeiten mehr nötig sein. (dpa)