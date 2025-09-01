mopo plus logo
Kinder beim gemeinsamen Lernen

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) besucht lernende Schüler (Archivbild). Foto: Florian Quandt

Neues Pflichtfach für alle, neue Schulen für viele: Hamburg startet ins Schuljahr

Die Sommerferien sind zu Ende – ab Donnerstag startet für Hamburgs rund 273.000 Schülerinnen und Schüler der Unterricht. Für 16.867 Kinder in Hamburg beginnt in diesem Schuljahr außerdem der Ernst des Lebens – sie werden eingeschult. Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) stellte am Montag die aktuellen Zahlen, neue Schulen, ein zusätzliches Pflichtfach und weitere Neuigkeiten zum Schulstart vor.

