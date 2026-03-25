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Containerschiffe im Hamburger Hafen (Symbolbild)

Containerschiffe im Hamburger Hafen (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER/Siegfried Kuttig

paid„Der Krieg ist für uns ein wirtschaftliches Desaster“ – was jetzt alles teurer wird

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Erst der Sprit, dann der Einkauf, am Ende fast alles: Steigende Öl- und Gaspreise treiben nicht nur Benzin in die Höhe, sondern setzen eine Kettenreaktion in Gang, die bald auch Supermärkte, Reisen und Industrie erfasst. Wo es Hamburg besonders hart trifft, warum sich die Lage erst noch zuspitzen könnte, und wovon abhängt, wie teuer es wirklich wird, erklärt Ökonom Michael Berlemann im MOPO-Interview.


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