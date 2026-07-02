Die Schließung der Depot-Filiale im Rahmen der deutschlandweiten Insolvenz überraschte das Mercado in Altona. Und noch ein Geschäft wird bald schließen.

Dass das Deko-Geschäft Depot bereits seit Jahren in einem Insolvenzverfahren ums Überleben kämpft, ist den meisten wohlbekannt. Jetzt ging dennoch alles ziemlich schnell: Von 66 Geschäften, die bundesweit dichtmachen, trifft es auch vier in Hamburg, eins davon im Mercado in Ottensen. Zusammen mit einer weiteren Schließung bedeutet das bald zwei leere Flächen in dem Einkaufszentrum.

Auf der Depot-„Schließliste“, die das Unternehmen veröffentlicht hat, sind die vier Geschäfte aufgeführt: Eppendorfer Landstraße 77, Osdorfer Landstraße (Elbe Einkaufszentrum), Tibarg 42 und Ottenser Hauptstraße 10 (Mercado Center). „Es geht wirtschaftlich leider nicht anders. Wir können nur Läden betreiben, die rentabel sind“, sagte Depot-Geschäftsführer Christian Gries. Die Filiale in Ottensen gehörte offenbar nicht dazu.

Depot und Jack Wolfskin im Mercado machen dicht

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Ob die Neueröffnung des Konkurrenten „Butlers“ Ende vergangenen Jahres ihren Teil dazu beigetragen hat, ist (berechtigte) Spekulation. Center-Manager Sven Ebert äußert sich in seinem Statement auf MOPO-Anfrage überrascht: „Die Insolvenz von Depot ist erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben worden und war der Presse zu entnehmen. Die Gründe für die deutschlandweite Firmeninsolvenz kennen wir nicht“, schreibt er dazu.

Depot-Geschäftsführer Christian Gries dagegen kennt die Gründe ziemlich genau. Er benennt Zölle, die zunehmende Online-Konkurrenz durch Plattformen wie Temu sowie die Kaufzurückhaltung der Verbraucher: „Es ist eine schwierige Zeit für den Handel. Viele Kunden schauen stark auf die Preise.“

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Von ursprünglich 400 Geschäften in Deutschland bleiben 80 übrig, und auch die seien alles andere als sicher. Im Rahmen der aktuellen Schließungen verlieren 330 Mitarbeiter ihren Job.

Filiale von Outdoor-Ausstatter Jack Wolfskin macht dicht

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Einen neuen Plan für die leere Ladenfläche im Mercado gibt es ob der kurzfristigen Information noch nicht. Wohl aber (schon fast) für eine Filiale auf der anderen Seite des Einkaufszentrums: Hier macht Sven Ebert zufolge nach den Sommerferien nämlich der Outdoor-Ausstatter Jack Wolfskin dicht.

Gründe nennt er auch hierfür nicht, eine Insolvenz ist es offiziell aber nicht. Erst im vergangenen Jahr wurde Jack Wolfskin vom US-amerikanischen Unternehmen Topgolf Callaway für 262 Millionen Euro an den chinesischen Sportartikelkonzern Anta Sports verkauft. Auch Jack Wolfskin leidet an Umsatzeinbußen, weshalb der neue Eigentümer in Deutschland auf ein hartes Sparprogramm setzt und eher im asiatischen Raum expandieren möchte.

„Wir befinden uns bereits in Vermietungsgesprächen mit Interessenten. Es handelt sich dabei um einen ganz normalen Vermietungsvorgang. Und so freuen wir uns darauf, dass an dieser Stelle in Zukunft ein neues Konzept im Mercado eröffnen wird“, kommentiert Sven Ebert das Jack-Wolfskin-Aus. Was das sein wird, will er erst nach Vertragsabschluss sagen.

In der Facebook-Gruppe „Ottensen Downtown“ wird derweil über potenziell zu hohe Mieten im Mercado diskutiert. „Das ist schade. Die extrem hohen Mieten bzw. starke Erhöhungen bewirken, dass auch gut laufende Läden, die immer voll sind, sich das nicht mehr leisten können“, schreibt ein Nutzer und auch die Verfasserin des Posts nennt „die extremen Mieten“ als Grund. Zu einer entsprechenden MOPO-Frage äußert sich der Eigentümer nicht.