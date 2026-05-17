Was ist hier los? Kran und Bagger an beliebter Beachbar in Hamburg

Sobald in Hamburg wieder die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, zieht es viele Menschen zur beliebten Beachbar AlsterCliff in Harvestehude. Ein besonderes Highlight: die große Steganlage mit vielen Sitzplätzen direkt an der Außenalster. Doch wo sonst Gäste die Beine ins Wasser baumeln lassen, stehen derzeit große Baumaschinen.

Der Grund sind aufwendige Sanierungsarbeiten an der Steganlage des AlsterCliffs, berichtet das „Abendblatt“. Diese sei nämlich inzwischen ziemlich in die Jahre gekommen, wie AlsterCliff-Inhaber Tim Katschker erklärte. Eine Erneuerung war also dringend nötig.

AlsterCliff: Steganlage wird aufwendig saniert

Bereits im vergangenen Jahr sei der Steg an der Landseite des Lokals saniert worden. Nun folgte sechs Wochen lang die Sanierung des zweiten Stegs, an dem auch bis zu zehn Segelschiffe anlegen können. Dafür stehen derzeit ein Kran, ein Bagger und eine Schute an der Steganlage.

Wie die Zeitung berichtet, laufen die Arbeiten noch bis Ende Mai. Dabei wurden nicht nur die Oberflächen der Stege saniert, sondern routinemäßig wurde auch nach Kampfmitteln gesucht. Insgesamt habe die Sanierung rund 500.000 Euro gekostet.

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Gäste können aufatmen: Pünktlich zum Start der warmen Jahreszeit soll die erneuerte Steganlage wieder genutzt werden können – dann können Besucher bei bestem Blick auf die Außenalster erneut Aperol schlürfen und Pizza schmausen. (mp)