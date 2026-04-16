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Tschentscher

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Gespräch mit Adomas Buzinkas, Direktor der Stadtverwaltung von Vilnius im Drohnen-Center. Foto: Senatskanzlei Hamburg

paidHelfer und Waffe: Was Hamburgs Bürgermeister im Baltikum über Drohnen lernt

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Drohnen sind auf der Osteuropa-Reise von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein zentrales Thema. Vor allem in Litauen und Lettland kommen sie deutlich häufiger zum Einsatz als hierzulande. Dabei geht es einerseits um Hilfsdienste für die Stadtreinigung, andererseits um den militärischen Einsatz, wozu man hier – in der Nähe zu Russland – deutlich intensiver forscht.


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