Drohnen sind auf der Osteuropa-Reise von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein zentrales Thema. Vor allem in Litauen und Lettland kommen sie deutlich häufiger zum Einsatz als hierzulande. Dabei geht es einerseits um Hilfsdienste für die Stadtreinigung, andererseits um den militärischen Einsatz, wozu man hier – in der Nähe zu Russland – deutlich intensiver forscht.





