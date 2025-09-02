Kein Platz für niemanden: Fußgänger und Radfahrer zwängen sich aneinander vorbei – immer wieder kommt es zu Ärger. Auf der Straße fahren geht kaum, denn hier brettern die Autos entlang. Mindestens 50 Unfälle gab es an dieser Engstelle zwischen den Bezirken Altona und Eimsbüttel bereits – ganz nah an einer Grundschule. Ein Schild mit der Aufschrift „Respekt“ hat die Stadt schon aufgestellt – jetzt soll auch ein Umbau stattfinden, damit alle Verkehrsteilnehmer in Zukunft sicher unterwegs sind.

