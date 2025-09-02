mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Radfahrer

An dieser Kreuzung in Hamburg kommt es häufig zu Unfällen. Foto: Florian Quandt

paidImmer wieder Unfälle: So sollen Fußgänger und Radfahrer hier besser geschützt werden

kommentar icon
arrow down

Kein Platz für niemanden: Fußgänger und Radfahrer zwängen sich aneinander vorbei – immer wieder kommt es zu Ärger. Auf der Straße fahren geht kaum, denn hier brettern die Autos entlang. Mindestens 50 Unfälle gab es an dieser Engstelle zwischen den Bezirken Altona und Eimsbüttel bereits – ganz nah an einer Grundschule. Ein Schild mit der Aufschrift „Respekt“ hat die Stadt schon aufgestellt – jetzt soll auch ein Umbau stattfinden, damit alle Verkehrsteilnehmer in Zukunft sicher unterwegs sind.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test