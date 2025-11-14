mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Altonaer Bahnhof

1898 wurde er errichtet: der Altonaer Bahnhof. Foto: Staatsarchiv Hamburg

paidWas für eine kühne Idee: „Baut den alten Altonaer Bahnhof wieder auf!“

kommentar icon
arrow down

Wer das Glück hatte, ihn noch mit eigenen Augen zu sehen, bevor ihn die Abrissbirne 1974 in Stücke schlug, der erzählt mit Wehmut von ihm. Wunderschön und prächtig sei er gewesen. Eine Einschätzung, die von den alten Fotos, die es von dem imposanten neugotischen Gebäude noch gibt, durchaus bestätigt wird. Jetzt wünschen sich immer mehr Bürger, dass die Stadt ihn wieder aufbauen möge. Wovon die Rede ist, fragen Sie sich? Vom alten Altonaer Bahnhof.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test