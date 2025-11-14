Wer das Glück hatte, ihn noch mit eigenen Augen zu sehen, bevor ihn die Abrissbirne 1974 in Stücke schlug, der erzählt mit Wehmut von ihm. Wunderschön und prächtig sei er gewesen. Eine Einschätzung, die von den alten Fotos, die es von dem imposanten neugotischen Gebäude noch gibt, durchaus bestätigt wird. Jetzt wünschen sich immer mehr Bürger, dass die Stadt ihn wieder aufbauen möge. Wovon die Rede ist, fragen Sie sich? Vom alten Altonaer Bahnhof.





