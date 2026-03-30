Schon wieder ein neuer Anbieter? Was es mit den knallblauen E-Scootern auf sich hat

Überall in der Stadt sind vor wenigen Tagen knallblaue E-Scooter und E-Bikes aufgetaucht. Gibt es in Hamburg nach dem Marktstart von Ryde jetzt den nächsten neuen Anbieter? Tatsächlich handelt es sich bei den Geräten um die „brandneuen“ E-Scooter von Dott. Die Geräte des bekannten Anbieters sollen ein paar Erweiterungen mit sich bringen – außerdem startet ein Pilotprojekt, das sich speziell an Frauen richtet.

Im Jahr 2024 fusionierte der Anbieter Tier mit Dott, das macht sich nun auch farblich auf der Straße bemerkbar – von grün zu blau. Doch nicht nur die Farbe ist anders: Die neuen E-Scooter sollen deutlich längere Batteriekapazitäten haben, mehr Stabilität durch eine größere Trittfläche und eine sicherere Handyhalterung, die während der Fahrt das Handy auflädt.

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Zusätzlich setzt Dott auf neue City E-Bikes, die über ein schnelleres Entsperrsystem und einen kleinen Korb verfügen. Außerdem sind der Sattel verstellbar, der Rahmen leichter und die Räder kleiner, um das Fahrerlebnis „frauenfreundlicher“ zu gestalten. Insgesamt rund fünf Millionen Euro hat Dott nach eigenen Angaben für die Umstellung auf die neuen Geräte ausgegeben. Neben Dott sind die Anbieter Lime, Voi, Bolt und Ryde in Hamburg unterwegs. (abu)