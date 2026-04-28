Was entsteht unter der neuen Sternbrücke? Bürger sollen jetzt Wünsche äußern

Begegnung statt Baustelle? Das könnte schon bald unter der neuen Sternbrücke Wirklichkeit werden. Nach dem Einbau der Brücke im Sommer will das Bezirksamt Altona die frei werdenden Flächen in Abstimmung mit den Anwohnern neu gestalten.

Das Bezirksamt lädt deshalb zum öffentlichen Austausch ein: Am 4. Mai von 19 bis 21 Uhr können Interessierte in der Aula der Ganztagsgrundschule Sternschanze (Altonaer Straße 38) Vorschläge, Wünsche und Ideen einbringen. Es geht konkret um verschiedene Grundstücke und Gebäude unter und neben der Brücke, die sich im öffentlichen Eigentum befinden.

Sternbrücke: Bürger können sich beteiligen

Für Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth (Grüne) ist die Beteiligung der Anwohner wichtig – gerade weil die Bauarbeiten das Viertel stark belasteten. Nun gehe es darum, gemeinsam Perspektiven für die Zeit nach der Baustelle zu entwickeln.

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Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann seine Ideen auch online, per E-Mail an stadt-und-landschaftsplanung@altona.hamburg.de oder telefonisch unter (040) 42811-6041 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) einreichen. (mp)